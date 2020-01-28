Автовиробники постійно працюють над підвищенням безпеки машин, однак водії та пасажири часто самі наражаються на небезпеку.

Непристебнуті паски безпеки – не єдина безглуздо небезпечна річ, якою грішать автомобілісти та пасажири. Ось які наслідки може мати звичка класти ноги на передню панель автомобіля у разі аварії.

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Анатомічний знімок демонструє ураження, які “змінили життя” молодої жінки, чий скелет ми бачимо. Стегнова кістка зламана, а інша вивихнута далеко від того місця у тазобедренному суглобі, де вона повинна бути. І це наслідки незначної аварії.

Daily Mail наводить інформацію про подібний випадок, що трапився у 2015 році в американському штаті Джорджія з молодою жінкою на ім’я Аудру Татум. Вона їхала в машині на передньому сидінні, поклавши ноги на пенель перед собою. В машині також були пасажири на задньіх кріслах. Відбулась незначна аварія – зіткнення з автомобілем попереду. Інші пасажири та водій автомобіля відбулись кількома синцями та подряпинами, тоді як Татум отримала удар власними колінами в обличчя, через те, що вистрілила подушка безпеки. Як наслідок – переломи носа, стегна та гомілки в чотирьох місцях. “Весь правий бік мого тіла був поламаний лише через моє власне невігластво. Я не Супермен. Я не змогла вчасно опустити ноги”, – сказала тоді Татум. Сумна іронія полягає в тому, що Татум сама була фахівцем з медичної спеціальності, а після аварії вона вже не могла виконувати свою роботу.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi — 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgt 121 Ian Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@DPGoSafeSkipper) 22 января 2020 г.



Зауважимо, що подушки безпеки спрацьовують за долю секунди і розкриваються зі швидкістю від 160 до 354 км/год. Тож якщо серед ваших знайомих є любителі класти ноги на торпедо – цей знімок повинен переконати їх більше так не робити.

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