Электрический суперпикап еще даже не представлен в серийном виде, хотя производитель уже принимает заказы с депозитом. Похоже, одиним из первых заказчиков "Сайбертрака" является киевский автосалон.

Столичный автосалон, специализирующийся на экзотических и дорогих автомобилях разместил объявление о продаже трехмоторной версии Tesla Cybertruck за 97 275 долларов – 2,756 млн грн.

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Электрический пикап “Тесла” еще не выпускается, но производитель уже получил более 650 тысяч предварительных заказов. Самая доступная версия электрического полугрузовика с одним мотором в США стоит 39 900 долларов. Двухмоторная версия с полным приводом и запасом хода в 565 км обойдется на 10 тысяч дороже, а топовое исполнение с тремя электромоторами и диапазоном пробега в 800 км обойдется американским покупателям в 69 900.

В Украине предлагается именно такая, тримоторна модель Tesla Cybertruck, однако ее ценник заметно вырос, что и не удивительно, учитывая все факторы и необходимости доставки габаритного груза из Америки. В объявлении указано, что Tesla Cybertruck оснащен тремя моторами суммарной мощностью 816 л. с. и батареей на 200 кВт*ч, хотя сам производитель пока официально не объявлял характеристики пикапа.

Недавно Илон Маск сообщил, что запуск Tesla Cybertruck в производство запланирован на конец 2021 года. Поэтому получить свой электрический пикап покупатели смогут не раньше начала 2022 года, а заказчику с Украины придется подождать еще дольше, так как машину еще нужно доставить из США.

Фото: Tesla Cybertruck из объявления о продаже в Украине / auto.ria.com