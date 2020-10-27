Испанцы с канала km77 провели очередную серию тестов "Маниобра де ескиба" – маневров на уклонение от неожиданного препятствия на дороге.

Ничем выдающимся японский внедорожник с кузовом не отличился и показал средний результат для среднестатистического пикапа.

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Быстрое движение на асфальте и "придерживание поворотов" – совсем не то, для чего создаются пикапы. Их главное предназначение – перевозить большие предметы и буксировать прицепы. Но это не значит, что они не должны быть безопасными. Поэтому эксперты km77 решили провести лосиный тест и для "рабочей лошадки" Mitsubishi L200.

По условиям теста, транспортное средство должно пройти участок с конусами со скоростью не менее 77 километров в час для успешного "зачета", хотя многие современные автомобили с этой задачей не справились. L200 является одним из них, но этого можно ожидать от такого высокого автомобиля. Лучшая попытка японского полугрузовика состоялась на скорости в 69 км/ч, при которой машина не сбила конусы.

Фото: Mitsubishi L200 2020 года / Mitsubishi

Эксперты выставили пикапу среднюю оценку, отметив, что по субъективным ощущениям водителя, L200 остается безопасным и стабильным, несмотря на значительные крены кузова. А если сравнить результаты L200 с другими участниками тестов, получается, что пикап не так уж и плох по делу обхода воображаемого лося. На самом деле, его результаты не хуже, чем в Volkswagen Golf 8, протестированного несколько месяцев назад.