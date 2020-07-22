Управляемость немецкого хэтчбека проверили несколькими типичными маневрами.

Спойлер: во время теста пострадало несколько конусов.

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В течение многих лет “лосиный тест” – объезд препятствия и возвращение в полосу движения – является важным экспериментом, позволяющим проверить управляемость автомобиля и его устойчивость на дороге во время резких маневров.

На этот раз в руки экспертов попал один из мировых бестселлеров – Volkswagen Golf 8. К сожалению, популярный хэтчбек провалил испытания на скорости 77 км/ч, автомобиль сбил конусы и смог вернуться на трассу.

Лучшая попытка Golf 8 была показана на скорости 69 км/ч. По крайней мере, она вышла лучше, чем у Mercedes CLA Coupe, который демонстрировал нормальную управляемость только на 66 км/ч, а с увеличением темпа движения заметно терял контакт с дорогой.

По сравнению с хэтчбеком 7-го поколения, который авторы канала km77.com проверяли в 2017 году, новый хэтчбек оказался хуже. Предшественник демонстрировал хорошие результаты на эталонной скорости в 77 км/ч.

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