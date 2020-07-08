Таких же результатов можно ожидать от Volkswagen e-Up! и Skoda Citigo е-iV.

Испанский канал KM77 провел очередную серию тестов на управляемость для электрического хэтчбека Seat Mii Electric 2020 года. Ситикар показал не слишком хорошие результаты.

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Лосиный тест имитирует ситуацию с внезапным появлением препятствия на дороге, которое нужно обойти и вернуться в свою полосу движения, после маневра. Испытания проводятся на разных скоростях.

Во время испытаний Mii Electric был оснащен шинами Continental EcoContact 5 размерностью 185/50 R16. На скорости в 70 км/ч испанский хэтчбек показал вполне удовлетворительную управляемость, однако уже на 73 км/ч машина теряет стабильность на дороге, а на скорости 79 км/ч становится практически неуправляемой.

Эксперты отмечают, что для ситикара такие результаты в целом можно считать удовлетворительными, поскольку его назначение – городские улицы, а не скоростные магистрали или горные серпантины. В защиту Mii Electric можно сказать, что он с честью справился с упражнением "слалом".

Seat Mii Electric был представлен в прошлом году, как ребейджинговая версия Volkswagen e-Up! и Skoda Citigoᵉ iV. Он стал первым испанским электрокаром и быстро приобрел популярность в стране. Хэтчбек оснащен 82-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором на 36,8 кВт*ч, что обеспечивает пробег в 259 км на одном заряде. В Испании электрохэтч оценивается в 17 800 евро минимальной стоимости.

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