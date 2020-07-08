Таких же результатів можна очікувати від Volkswagen e-Up! та Skoda Citigo е-iV.

Іспанський канал KM77 провів чергову серію тестів на керованість для електричного хетчбека Seat Mii Electric 2020 року. Сітікар показав не надто добрі результати.

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Лосиний тест імітує ситуацію з раптовою появою перешкоди на дорозі, котру потрібно оминути та повернутись у свою смугу руху, після маневру. Випробування проводяться на різних швидкостях.

Під час випробувань Mii Electric був оснащений шинами Continental EcoContact 5 розмірністю 185/50 R16. На швидкості у 70 км/год іспанський хетчбек показав цілком задовільну керованість, однак вже на 73 км/год машина втрачає стабільність на дорозі, а на швидкості 79 км/год стає практично некерованим.

Експерти відмічають, що для сітікара такі результати загалом можна вважати задовільними, оскільки його призначення – міські вулиці, а не швидкісні магістралі чи гірські серпантини. На захист Mii Electric можна сказати, що він з честю впорався із вправою “слалом”.



Seat Mii Electric був представлений минулого року, як ребейджингова версія Volkswagen e-Up! та Skoda Citigoᵉ iV. Він став першим іспанським електрокаром і швидко набув популярності в країні. Хетчбек оснащений 82-сильним електромотором і літій-іонним акумулятором на 36,8 кВт*год, що забезпечує пробіг у 259 км на одному заряді. В Іспанії електрохетч оцінюється у 17 800 євро мінімальної вартості.

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