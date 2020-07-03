Перший епізод жартівливих відео на серйозну тему присвячений випробуванням гальмівної системи.

Знайомтесь: це – Томмі та Фред, вони краш-манекени. І сьогодні – найгірший день Фреда, тому що йому не дають робити улюблену справу.

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“Я краш-тестовий манекен, хай йому грець!”, – засмучується Фред, коли дізнається, що в чергових випробуваннях не буде лобових зіткнень, ударів збоку чи наїздів ззаду. Взагалі ніяких аварій. Тому що перевіряти потрібно гальмівну систему. А в електричного кросовера Mercedes EQC у жовтому маскуванні вона, звісно, працює бездоганно. Серія названа “Щасливий день”.

Томмі прагне заспокоїти свого колегу напарника, що засмутився, через відсутність розтрощених деталей. “Не турбуйся, наступний тест буде кращим – будемо перевіряти підігрів сидінь”, – каже він. Але робить тільки гірше.

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