Первый эпизод шуточных видео на серьезную тему посвящен испытаниям тормозной системы.

Знакомьтесь: это – Томми и Фред, они краш – манекены. И сегодня – худший день Фреда, потому что ему не дают делать любимое дело.

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“Я краш-тестовый манекен, черт побери!” – сокрушается Фред, когда узнает, что в очередных испытаниях не будет лобовых столкновений, ударов сбоку или наездов сзади. Вообще никаких аварий. Потому что проверять нужно тормозную систему. А у электрического кроссовера Mercedes EQC в желтой маскировке она, конечно, работает безупречно. Серия названа “Счастливый день”.

Томми стремится успокоить своего коллегу расстроившегося из-за отсутствия разбитых деталей напарника. “Не беспокойся, следующий тест будет лучше – будем проверять подогрев сидений”, – говорит он. Но делает только хуже.

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