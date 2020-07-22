Керованість німецького хетчбека перевірили кількома типовими маневрами.

Спойлер: під час тесту постраждало кілька конусів.

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Протягом багатьох років “лосиний тест” – об’їзд перепони на шляху і повернення у смугу руху – є важливим експериментом, що дозволяє перевірити керованість автомобіля та його стабільність на дорозі, під час різких маневрів.

Цього разу до рук експертів потрапив один зі світових бестселлерів – Volkswagen Golf 8. На жаль, популярний хетчбек провалив випробування на швидкості 77 км/год, автомобіль позбивав конуси і зміг повернутися на трасу.

Найкраща спроба Golf 8 була показана на швидкості 69 км/год. Принаймні, вона вийшла кращою за Mercedes CLA Coupe, котрий демонстрував нормальну керованість лише на 66 км/год, а зі збільшенням темпу руху помітно втрачав контакт з дорогою.



Порівняно з хетчбеком 7-го покоління, котрий автори каналу km77.com перевіряли у 2017 році, новий хетчбек виявився гіршим. Попередник демонстрував добрі результати на еталонній швидкості у 77 км/год.

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