Самыми неудачными оказались результаты RAV4.

Хорошие результаты краш-тестов – это хорошо, однако в них оцениваются последствия аварий. Тогда как “лосиный тест” позволяет проверить управляемость автомобиля, благодаря которой аварии можно вообще избежать.

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Маневр по объезду внезапного препятствия с возвращением на начальную полосу движения был стандартизирован в соответствии с ISO, как испытание. Тест может легко определить, как определенный автомобиль обходит внезапное препятствие на дороге – совсем не обязательно лося или другое животное, это может быть другой автомобиль, велосипедист или ребенок, который выскочил на проезжую часть.

В последних “лосиных тестах” группы Teknikens Värld было протестировано три плагин-гибридных кроссовера: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV и Volvo XC40 T4 Recharge.

Как можно увидеть в коротком сжатом видео ниже, одному из них не удалось пройти тест, но RAV4 показал управляемость, достойную дрифта Toyota Supra, настолько сильно заносит его корму.