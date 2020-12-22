Поставщики компонентов Apple подтверждают, что работа над "яблочным" электромобилем продолжается, несмотря на слухи о закрытии проекта. Более того, дебют машины ожидается раньше, чем предполагалось.

Проект Titan должен воплотить в жизнь Apple Car, также известный как iCar. Ходили слухи о реструктуризации проекта до разработки только системы автономного движения, однако, по неофициальной информации, разработка электрокара продолжается, а его дебют состоится осенью 2021 года, вместо 2023, как предполагалось.

Также интересно: Toyota в 2021 году представит электрокар с зарядкой за 10 минут

В 2019 году компания Apple купила американский стартап по разработке беспилотников Drive.ai – это подкрепляет информацию об изменении профиля проекта Titan. Однако в последнее время поступило много заказов на различные автомобильные компоненты от American Double A – за этим названием стоят два гиганта: Apple и Amazon.

Если с последней ситуация вполне ясна – Amazon работает над фургоном с компанией Rivian и над роботакси с фирмой Zoox, то подробности об автомобиле Apple все еще засекречены. Пока нет никаких технических подробностей об iCar, даже названия, формата или габаритов. Это позволяет художникам представлять машину на свой вкус.

Фото: рендеры Apple iCar / Motor1, Top Speed, Autoevolution