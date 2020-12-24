Компания Mahindra смогла доказать, что внедорожник Roxor не нарушает патентных прав бренда Jeep, однако Fiat-Chrysler не собирается сдаваться.

Fiat Chrysler Automobiles борется за авторские права Jeep с компанией Mahindra уже очень долгое время, но теперь индийский производитель получил от Международной торговой комиссии разрешение на продажу своего внедорожника Roxor в США.

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"Махиндра" объясняет, что рестайлинговый Roxor 2021 модельного года не нарушает авторских прав на дизайн. Индийская компания сказала, что это соответствует предыдущим решениям, в которых было установлено, что "Mahindra не нарушала ни одной из зарегистрированных торговых марок FCA".

Хотя Mahindra еще не представила Roxor 2021 модельного года, юридическая битва между двумя компаниями завершилась в прошлом году, когда административный суд определил, что Roxor нарушает "торговый вид" Jeep, имея слишком похожий внешний дизайн.

Среди ключевых особенностей стиля были внешние задвижки капота, "вырезы двери над нижней частью боковых панелей кузова", "квадратная форма кузова с плоскими вертикальными боковыми и задними панелями кузова, заканчиваются примерно на той же высоте, что и капот". Суд постановил прекратить продажи автомобиля Mahindra в США.

Несмотря на то, что еще предстоит выяснить, как будет выглядеть Roxor 2021, Махиндра заявила, что решение МТК "одобряет" переработанную модель и позволит им производить и продавать автомобиль.

Со своей стороны в FCA заявили, что разочарованы решением Комиссии и планируют обжаловать его, сообщает Carscoops. Это означает, что юридические баталии еще не закончены.

Фото: оригинальный Jeep CJ и Mahindra Roxor