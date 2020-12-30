UAZ Patriot в Америке будет стоить примерно столько же, сколько Jeep Cherokee.

UAZ Patriot официально выходит на рынок США, благодаря соглашению с компанией Bremach, которая будет импортером УАЗ на американском рынке. Российский внедорожник будет переименован в Bremach Taos и будет продаваться в Америке со следующего года. А вслед за ним должен выйти еще и пикап.

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Выбор названия для машины выдается неоднозначным, поскольку компания Volkswagen уже продает в США кроссовер с таким именем – Volkswagen Taos. Тем не менее, Bremach заявляет, что все необходимые омологации и сертификаты, чтобы начать продажи в следующем году.

Для США UAZ Patriot будут оснащать по максимуму, чтобы российский внедорожник мог конкурировать с американскими аналогами. Стартовый ценник для Bremach Taos – 26 405 долларов. Это буквально на сто долларов дешевле Jeep Cherokee, который стоит 26 555 долларов.

Bremach Taos оснащен 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Рамная конструкция, раздаточная коробка с электронным управлением и опционное электронная блокировка заднего дифференциала – лучшее, что может предложить Taos американцам. Bremach также предложит широкий выбор внедорожных аксессуаров собственного производства для мдификации внедорожника.

Вслед за Taos, компания Bremach рассчитывает вывести на рынок США пикап Brio. Автомобиль размером с Ford Ranger еще проходит окончательные испытания на омологацию, но цена машины, по слухам, будет 27 882 доллара.

Фото: Bremach Taos / Autoblog