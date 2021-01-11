У російського автовиробника тепер, фактично, три різні машини, які носять одну назву, оскільки Lada 4x4 тепер іменують Lada Niva Legend.

На конвеєрі “АвтоВАЗ” все ще знаходиться Niva, яку раніше випускали під маркою Chevrolet, а також нещодавно представлена оновлена Lada Niva Travel. А позашляховику з класичним кузовом, раніше відомим під назвою Lada 4x4, повернули оригінальне ім’я, але з приставкою, щоб не плутатись. Тепер автомобіль, розроблений ще у Радянському союзі, називається Lada Niva Legend.

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“Niva Legend – перший в світі позашляховик з несучим кузовом і постійним повним приводом з можливістю блокування міжосьового диференціала і підключення зниженої передачі”, – підкреслює автовиробник. Модель доступна більш ніж в десяти варіантах виконання, включаючи комерційні, і оснащується 1,7-літровим мотором потужністю 83 кінські сили в парі з п'ятиступінчастою механікою.

На сайті Lada автомобіль поки не перейменували, а ціни на нього починаються від 587,9 тисячі рублів (близько 221,4 тисяч гривень), повідомляє Motor.

Інша Niva, яка до літа 2020 року продавалася під брендом Chevrolet, а потім змінила логотипи на Lada, випускається на підприємстві у Тольятті, яке раніше належало GM-Avtovaz. Ця “Нива” коштує від 738 тисяч рублів (277,7 тисяч гривень) і доступна з 80-сильним двигуном 1.7.

Найновіша “Нива”, на базі машини від Chevrolet, – це Niva Travel. Її виробництво почалося в грудні 2020 року. Вона відрізняється оформленням передньої частини, що нагадує облицювання Toyota RAV4.

Ціни на Lada Niva Travel не оголошені, як і терміни початку продажів.