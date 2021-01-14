Суббренд Renault Alpine и британский производитель спортивных автомобилей показали тизер трех электрокаров – "для меня", "для нас" и "для уикенда". Похоже, речь идет о хэтчбеке, кроссовере и купе.

Слухи оказались правдивыми – Renault превратит марку спортивных автомобилей Alpine в чисто электрический бренд. В рамках радикального стратегического плана “Ренолюция” (Renaulution), французская нишевая марка будет преобразована в производителя “100-процентно высокопроизводительных автомобилей” и имеет целью стать прибыльной к середине десятилетия.

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Renault Group поделилась изображением тизера с тремя различными моделями. Электрокар с подписью “для меня” представляется компактным ситикаром, рядом с которым угадываются очертания кроссовера с подписью “для нас” и спортивного авто “на выходные”. Последний, вероятно, является прямым наследником Alpine A110, продажи которого никогда не были такими значительными, как того хотелось бы производителю.

В сообщении французского автопроизводителя говорится о партнерстве с Lotus для совместной разработки “спортивного электромобиля следующего поколения”. Другие две будущие модели будут ездить на платформах CMF-B и CMF-EV, в соответствии с тем же документом.

Alpine растет во многом, поскольку под этим брендом Renault Group объединила свои спортивные и высокопроизводительные машины, включая автомобили Renaultsport, а также команду Renault F1, которая в сезоне 2021 была переименована в Alpine F1. Эти изменения являются частью плана превратить Alpine на “эксклюзивный аутентичный бренд”, используя опыт Формулы 1, чтобы передать гоночные ноу-хау дорожным автомобилям, одновременно получая прибыль от существующих платформ.

Alpine не сообщает, когда будут выпущены эти три новых машины, но их дебют не может быть слишком далеко, учитывая цель компании начать зарабатывать на нем деньги к 2025 году.