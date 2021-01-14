Суббренд Renault Alpine та британський виробник спортивних автомобілів показали тізер трьох електрокарів – "для мене", "для нас" і "для вікенду". Схоже, мова йде про хетчбек, кросовер та купе.

Чутки виявились правдивими – Renault перетворить марку спортивних автомобілів Alpine на суто електричний бренд. В рамках радикального стратегічного плану “Ренолюція” (Renaulution), французька нішева марка буде перетворена на виробника “100-відсотково високопродуктивних автомобілів” і має на меті стати прибутковою до середини десятиліття.

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Renault Group поділилась зображенням тізера з трьома різними моделями. Електрокар з підписом “для мене” представляється компактним сітікаром, поряд з яким вгадуються обриси кросовера з підписом “для нас” та спортивного авто “на вихідні”. Останній, ймовірно, є прямим спадкоємцем Alpine A110, продажі якого ніколи не були такими значними, як того хотілось би виробнику.

У повідомленні французького автовиробника йдеться про партнерство з Lotus для спільної розробки “спортивного електромобіля наступного покоління”. Інші дві майбутні моделі будуть їздити на платформах CMF-B та CMF-EV, згідно з тим же документом.

Alpine зростає багато в чому, оскільки під цим брендом Renault Group об’єднала свої спортивні та високопродуктивні машини, включаючи автомобілі Renaultsport, а також команду Renault F1, яка в сезоні 2021 була перейменована у Alpine F1. Ці зміни є частиною плану перетворити Alpine на “ексклюзивний автентичний бренд”, використовуючи досвід Формули 1, щоб передати гоночні ноу-хау дорожнім автомобілям, одночасно отримуючи прибуток від існуючих платформ.

Alpine не повідомляє, коли будуть випущені ці три нові машини, але їх дебют не може бути занадто далеко, враховуючи мету компанії почати заробляти на ньому гроші до 2025 року.