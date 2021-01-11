Новинка також отримала зйомні акумулятори для швидкої заміни та повноцінний автопілот,

Китайський стартап NIO представив люксовий електричний седан ET7, котрий буде суперником Tesla Model S, Porsche Taycan та Lucid Air. Високотехнологічний автомобіль вийде на домашній ринок у першій чверті 2022 року.

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Nio ET7 побудований на двомоторній платформі, а сукупна віддача обох двигунів становить 480 кіловат або 653 кінських сил. Піковий крутний момент становить 850 ньютон-метрів, що дозволяє електрокару прискорюватись з місця до 100 км/год за 3,9 секунди.

За габаритами Nio ET7 близький до свого американського суперника від Tesla і має довжину, ширину і висоту 5098/1987/1505 міліметрів, при колісній базі у 3060 міліметрів.

Передбачено три блоки акумуляторів. Базова модель матиме батарею на 70 кіловат-годин, середня – на 100 кіловат-годин і топова – на 150 кіловат-годин. Запас ходу наводиться за методикою NEDC (не найточнішою) і електрокару обіцяний пробіг на одному заряді у 500, 700 і 1000 кілометрів, залежно від акумуляторного блоку. При цьому усі акумулятори в ET7 є швидкозамінними – зняти розряджений і встановити свіжий можна буде на спеціальній станції усього за кілька хвилин.

Китайський автовиробник заявляє, що NIO ET7 “вже сьогодні готовий до дня завтрішнього” – електрокар оснащений всім необхідним обладнанням для повноцінного автопілота.

У продажу NIO ET7 з'явиться в першому кварталі 2022 року. Ціни на новинку у Китаї починатимуться з відмітки близько 69 тисяч доларів в еквіваленті. Виробник також запропонує можливість заощадити за рахунок оренди акумуляторів, замість купівлі – у такому випадку власникам доведеться платити щомісячну плату, але можна буде скористатися можливістю безкоштовно змінювати акумулятори, під час поїздок.

Фото: NIO ET7 / NIO, Motor1