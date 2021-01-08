Разом з рестайлінгом для позашляховика підготували нову кузовну версію. У технічному ж плані Grand Cherokee майже не змінився.

Бренд Jeep офіційно представив довгоочікувану новинку – Grand Cherokee L з третім рядом сидінь.

Також цікаво: Канадійці збудували всюдихід за образом і подобою українського Sherp

Jeep Grand Cherokee L витягнувся у довжину на 5204 міліметри, а відстань між осями у нього становить 3091 міліметр. Це значно більше, ніж у звичаного Grand Cherokee, означені габарити якого становлять 4820 та 2915 міліметрів, відповідно.

У зовнішності оновленого позашляховика тепер більше спільного з Jeep Grand Wagoneer, силове начиння залишилось від попередника – базові версії матимуть 290-сильний V6 об'ємом 3,6 літри, а дорожчим покладений 5,7-літровий Hemi V8 з віддачею у 357 кінських сил. А от інтер'єр зазнав значних змін.

Крім третього ряду сидінь, оновлений GC отримав нову приладову панель, мультимедійну систему з 8,4-дюймовим сенсорним екраном і більш дорогі матеріали оздоблення вже у базовій комплектації: метал, дерево і натуральна шкіра. Для дорожчих виконань доступні екран мультімедійкі діаметром більше 10 дюймів, крісла з вентиляцією, регулюванням за 16 позиціями, масажем і пам'яттю на п'ять профілів.

Фото: Jeep Grand Cherokee L / Jeep

У списку опцій Grand Cherokee L буде система “автопілот” другого рівня автономності, система нічного бачення, камера з оглядом 360 градусів і система розпізнавання втоми водія.

Ціни виробник обіцяє оприлюднити ближче до запуску новинки на ринку. У продажу Grand Cherokee L повинен з'явитись в першій половині цього року.