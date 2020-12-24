Автомобіль-амфібія з Канади називається FAT Truck.

Пам’ятаєте український всюдихід з паливним баком у кожному колесі та простими формами кузову? Тепер ця машина має гідного конкурента родом з Канади.

Також цікаво: В Україні стартують продажі преміального кросовера з витратою пального 1,5 л на 100 км

FAT Truck – промисловий позашляховик, який навіть не має керма. Натомість у “великому квадроциклі” використовується лише джойстик, розташований на центральній консолі, яким може керувати будь-яка особа, що сидить спереду, лише однією рукою. Форма канадійського всюдихода виглядає дуже схожою на Sherp, але під “шкірою” вони суттєво відрізняються.

Фото: FAT Truck / Motor1

Перше і, мабуть, найголовніше, вантажівка FAT має сертифікат ISO із захисною конструкцією при перекиданні та ременями безпеки для всіх пасажирів, а це означає, що вона може бути допущена на дороги загального користування. У свою чергу, “Шерп” не має захисної споруди, і тому йому можна їздити лише за межами громадських доріг.

У силових агрегатах, також є суттєві відмінності. Шерп оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 44 кінські сили, який не має сертифікату EPA. Вантажівка FAT має більший 2,2-літровий дизельний двигун потужністю 67 к.с., що відповідає американським та європейським стандартам EPA. “Шерп” керується, як звичайний автомобіль з педалями та кермом, тоді як вантажівка FAT, як зазначалося вище, управляється за допомогою джойстика.



Характеристики FAT Truck, показують, що максимальна швидкість всюдихода – 40 кілометрів на годину. Кабіна розрахована на водія і сімох пасажирів. За бажанням, він може бути обладнаний кондиціонером, багажником на даху зі сходами, зовнішніми дзеркалами, Bluetooth-радіо з динаміками, паркувальною камерою тощо.

FAT Truck випускається у Бромонті, штат Квебек, Канада і продається з січня 2019 року зі світовим розповсюдженням. Всі постачальники, крім виробника шин, походять з Квебеку.

З нетерпінням чекатимемо побачити порівняльний тест-драйв FAT Truck та Sherp.