Це гібрид, що здатен підзаряджатись від електромережі DS 7 Crossback E-TENSE 4x4.

Французький бренд преміальних автомобілів DS Automobiles запускає в Україні продажі кросовера DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 – першого Plug-in гібриду Бренду.

Плагін-гібрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 зовні відрізняється від звичайного DS 7 Crossback лише деталями – люком для зарядки електроенергією, логотипом E-TENSE, колісними дисками LONDON.

В інтер'єрі автомобіля теж немає особливих відмінностей. Хіба що за допомогою стандартного 12-дюймового дисплея можна керувати різними функціями Plug-in гібридної системи: контроль за витратою енергії і пального, планування часу зарядки, управління залишком запасу ходу на електротязі. Крім того, гібридна версія моделі також відрізняється оригінальним логотипом "Е" на селекторі АКПП і власною графікою на РК-дисплеї приладової панелі.

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На відміну від зовнішності і салону, техніка гібрида DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 суттєво відрізняється. Автомобіль може пересуватися виключно на електротязі, з використанням бензинового двигуна, або комбінуючи різні мотори - так досягається максимальна потужність в 300 к.с. і реалізується привід 4х4.

Plug-in гібрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 оснащений силовою установкою 1.6 PHEV 300 е-АКПП-8 13,2 кВтг, яка включає в себе: бензиновий 1,6-літровий турбодвигун, два електромотора (окремо для обертання передніх і задніх коліс), 8-ступінчасту автоматичну коробку перемикання передач (адаптовану для роботи з електромотором), а також тяговий акумулятор. Потужність бензинового двигуна становить 200 к.с., але якщо додати до цього потужність переднього і заднього електромотора, які можуть працювати разом або окремо, то сумарна потужність гібрида складе 300 к.с. при обертаючому моменті 520 Нм. Завдяки таким показниками, Plug-in гібрид здатний розганятися до 100 км/год всього за 5,9 с і досягати максимальної швидкості 235 км/год.

При цьому нормативна витрата палива в гібридному режимі складає лише 1,5 л на 100 км. Адже якщо періодично заряджати тяговий акумулятор з номінальною ємністю 13,2 кВтг, то відстані до 50 км можна проїжджати і зовсім без використання бензину, а лише на електротязі. Завдяки наявності вбудованого зарядного пристрою потужністю 7,4 кВт, для повної зарядки тягового акумулятора потрібно менше двох годин. Plug-in гібрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 потребує лише 1 годину 45 хвилин для повної зарядки тягового акумулятора (0-100%) при використанні спеціального зарядного пристрою з допустимою силою струму 32А. Також батарея заряджається під час руху – завдяки фірмовій системі рекуперації.

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Plug-in гібрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 доступний для українських покупців лише в максимальній комплектації Grand Chic. Вона включає: активну підвіску DS Active Scan Suspension зі скануванням і підстроюванням під характер дорожнього покриття, систему зміни режимів руху DS SENSORIAL DRIVE, бічні вікна з подвійним ламінування для кращої звукоізоляції, асистент автоматичного паркування DS PARK PILOT, круговий огляд, підігрів і вентиляцію сидінь, функція масажу спини, обробка салону DS Inspiration OPERA (натуральна чорна преміум-шкіра, логотипи OPERA), повністю світлодіодні основні фари DS ACTIVE LED VISION і протитуманні фари з функцією Corner light, тд. Ціна DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 в Україні – від 1 859 900 грн.

В якості опції, для кросовера DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 доступні: асистент нічного бачення DS NIGHT VISION, аудіосистема класу HiFi FOCAL ELECTRA®, пакет "Безпека" (адаптивний круїз-контроль, активний контроль рядності, адаптивний дальнє світло, тд.) , двоскладовий панорамний дах-люк.