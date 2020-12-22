Это гибрид, способный подзаряжаться от электросети DS 7 Crossback E-TENSE 4x4.

Французский бренд премиальных автомобилей DS Automobiles запускает в Украине продажи кроссовера DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 – первого Plug-in гибрида Бренда.

Плагин-гибрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 внешне отличается от обычного DS 7 Crossback только деталями – люком для зарядки электроэнергией, логотипом E-TENSE, колесными дисками LONDON.

В интерьере автомобиля тоже нет особых отличий. Разве что с помощью стандартного 12-дюймового дисплея можно управлять различными функциями Plug-in гибридной системы: контроль за расходом энергии и топлива, планирование времени зарядки, управление остатком запаса хода на электротяге. Кроме того, гибридная версия модели также отличается оригинальным логотипом "Е" на селекторе АКПП и собственной графикой на ЖК-дисплее приборной панели.

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В отличие от внешности и салона, техника гибрида DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 существенно отличается. Автомобиль может передвигаться исключительно на электротяге, с использованием бензинового двигателя, или комбинируя различные моторы – так достигается максимальная мощность в 300 л. с. и реализуется привод 4х4.

Plug-in гибрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 оснащен силовой установкой 1.6 PHEV 300 е-АКПП-8 13,2 квтч, которая включает в себя: бензиновый 1,6-литровый турбодвигатель, два электромотора (отдельно для вращения передних и задних колес), 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач (адаптированную для работы с электромотором), а также тяговый аккумулятор. Мощность бензинового двигателя составляет 200 л. с., но если добавить к этому мощность переднего и заднего электромотора, которые могут работать вместе или по отдельности, то суммарная мощность гибрида составит 300 л. с. при вращающем моменте 520 Нм. Благодаря таким показателям, Plug-in гибрид способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 с и достигать максимальной скорости 235 км/ч.

При этом нормативный расход топлива в гибридном режиме составляет всего 1,5 л на 100 км. Так как если периодически заряжать тяговый аккумулятор с номинальной емкостью 13,2 кВтч, то расстояния до 50 км можно проезжать и вовсе без использования бензина, а только на электротяге. Благодаря наличию встроенного зарядного устройства мощностью 7,4 кВт, для полной зарядки тягового аккумулятора нужно меньше двух часов. Plug-in гибрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 требует всего лишь 1 часа 45 минут для полной зарядки тягового аккумулятора (0-100%) при использовании специального зарядного устройства с допустимой силой тока 32А. Также батарея заряжается во время движения – благодаря фирменной системе рекуперации.

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Plug-in гибрид DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 доступен для украинских покупателей лишь в максимальной комплектации Grand Chic. Она включает: активную подвеску DS Active Scan Suspension со сканированием и подстройкой под характер дорожного покрытия, систему изменения режимов движения DS SENSORIAL DRIVE, боковые окна с двойным ламинирования для лучшей звукоизоляции, ассистент автоматической парковки PARK PILOT DS, круговой обзор, подогрев и вентиляцию сидений, функцию массажа спины, отделку салона DS Inspiration OPERA (натуральная черная премиум кожа, логотипы OPERA), полностью светодиодные основные фары DS ACTIVE LED VISION и противотуманные фары с функцией Corner light, тд. Цена DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 в Украине – от 1 859 900 грн.

В качестве опции для кроссовера DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 доступны: ассистент ночного видения DS NIGHT VISION, аудиосистема класса HiFi FOCAL ELECTRA®, пакет "Безопасность" (адаптивный круиз-контроль, активный контроль рядности, адаптивный дальний свет, тд.), двухсоставная панорамная крыша-люк.