Прогресс расширил выбор автомобилиста до пяти позиций: какую силовую установку выбирать? Попробуем дать на этот вопрос краткий ответ.

Для начала попробуйте понять, что для вас важнее в автомобиле – цена при покупке, стоимость владения, динамика, экономичность, стиль? Если четко представлять свои требования, выбирать из пяти вариантов будет легче.

На самом деле автомобилей, где можно было бы выбирать вид топлива между бензином и дизелем, не бывает. А вот между бензином и электроэнергией – есть. Это так называемые гибриды.

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Бензиновый автомобиль. Это самый дешевый при покупке вариант, и один из самых дешевых в содержании. Это касается и новой машины "из салона", и подержанного экземпляра. Однако, с точки зрения экономичности типичные бензиновые авто наименее выгодные: бензин – самое дорогое топливо, а бензиновые моторы – наиболее прожорливые. Среди массовых автомобилей именно бензиновые имеют лучшую динамику (электромобили и гибриды премиум-класса не в счет). Для жителей глубинки важно, что бензиновые машины лучше других знают в автосервисе, а из-за конструктивной простоты силового агрегата многие виды ремонта можно выполнять даже самостоятельно. Выбирая машину с рук, имейте в виду, что в среднем в Украине именно "бензинки" имеют наименьший реальный пробег.

В Украине благодаря некоторым факторам дизельные двигатели очень привлекательны для потребителей.

Машина с ГБО. Каждая машина с ГБО изначально – бензиновая. Поэтому все преимущества "газомобиля" накладываются на свойства бензиновых аналогов. Такое авто на несколько процентов дороже чисто бензинового, немного дороже в обслуживании (на цену планового ТО для газовой аппаратуры), но требует примерно на 50% меньше денег на горючее. Из-за последнего обстоятельства при покупке подержанной машины "с газом" легко нарваться на экземпляр из такси или корпоративного парка.

ГБО можно устанавливать почти в любой автомобиль с бензиновым двигателем, но некоторые модели слишком дороги для переоборудования.

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Дизель. Новые "дизели" существенно дороже "бензинок", но по затратам на топливо конкурируют с ГБО. Впрочем, дизель с пробегом свыше 200-300 тысяч км может свести всю экономию на нет из-за дорогостоящего ремонта топливной аппаратуры. Ведь обычно такие машины даже в молодом возрасте имеют большой пробег. Для обслуживания современного дизеля нужны специализированные СТО.

Современные дизели имеют очень привлекательные характеристики, однако экземпляры с большим пробегом требуют немалых расходов на ремонты.

Электромобиль. Имидж дорогой игрушки постепенно оставляет автомобили с приводом от батареи, хотя по сути мало что меняется. Вопрос рентабельности такого транспорта с учетом ограниченного ресурса дорогих аккумуляторов остается спорным. Однако, если считать только затраты на электроэнергию, "заправлять" электромобили дешевле любого другого транспорта. Относительно сервиса – различия только в отсутствии ДВС, остальные системы и агрегаты на месте. Конечно, квалифицированное обслуживание такой машины можно сделать только в крупных городах. Чего у электротранспорта точно не отнять, так это простоты управления трансмиссией и динамических возможностей. За которые, однако, приходится расплачиваться сокращением пробега при каждом резком нажатии на акселератор. Ограниченный пробег от подзарядки до подзарядки – это еще одна беда электромобилей, поэтому покупать их стоит тем, кто рассчитывает на эксплуатацию прежде всего по определенному маршруту с доступом к зарядным станциям.

Электромобиль может быть рентабельным и удобным в ежедневной эксплуатации, но при соблюдении нескольких условий.

Гибриды. Силовая установка этих довольно дорогих машин сочетает преимущества бензиновых ДВС и электродвигателей – каждый активируется тогда, когда это наиболее выгодно с точки зрения отдачи крутящего момента. Но сделано это не столько для экономии горючего, сколько для экологии и новых ощущений водителя за рулем. Гибриды потребляют топлива не меньше серийных моделей с современными дизелями. Особое преимущество имеют так называемые плагин-гибриды (plug in – подключать). Их смысл в подобии к чистому электромобилю: небольшую батарею можно зарядить дома и проехать электрическим ходом хотя определнное растояние.

Гибридные авто сложные по конструкции и стоят дороже аналогов с ДВС. Но самое печальное то, что не они сегодня являются рекордсменами экономичности.

Рекомендация Авто24

Какими бы яркими и привлекательными ни казались продукты высоких технологий, имейте в виду: каждая вещь хороша на своем месте. Поэтому делайте свой выбор с учетом именно ваших условий эксплуатации. И не удивляйтесь, если после тщательных расчетов окажется, что вам выгоднее покупать старый добрый дизель или "бензинку" с таким банальным ГБО.

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