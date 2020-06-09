Прогрес розширив вибір автомобіліста до п’яти позицій: яку силову установку обирати? Спробуємо дати на це питання стислу відповідь.

Для початку спробуйте зрозуміти, що для вас найважливіше в автомобілі – ціна при покупці, вартість володіння, динаміка, економічність, стиль? Якщо чітко уявляти свої вимоги, обирати з п’яти варіантів буде легше.

Насправді автомобілів, які одночасно могли в споживати бензином чи дизель, не буває. А от між бензином і електроенергією – є. Це так звані гібриди.

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Бензиновий автомобіль. Це найдешевший при покупці варіант, і один з найдешевших в утриманні. Це стосується і нової машини “з салону”, і вживаного екземпляру. Однак, з точки зору економічності типові бензинові авто найменш вигідні: бензин – найдорожче пальне, а бензинові мотори – найбільш ненажерливі. Серед масових автомобілів саме бензинові мають найкращу динаміку (електромобілі і гібриди преміум-класу не рахуємо). Для мешканців глибинки суттєво, що бензинові машини краще інших знають в автосервісі, а через конструктивну простоту силового агрегату багато видів ремонту можна виконувати навіть самотужки. Обираючи машину з рук, майте на увазі, що в середньому в Україні саме “бензинки” мають найменший реальний пробіг.

В Україні завдяки деяким факторам дизельні двигуни дуже привабливі для споживачів.

Машина з ГБО. Кожна машина з ГБО від початку – бензинова. Тому усі переваги “газомобіля” накладаються на властивості бензинових аналогів. Таке авто на кілька відсотків дорожче чисто бензинового, трохи дорожче в обслуговуванні (на ціну планового ТО для газової апаратури), але потребує приблизно на 50% менше грошей на пальне. Через останню обставину при покупці вживаної машини “з газом” легко нарватися на екземпляр з таксі або корпоративного парку.

ГБО можна інсталювати майже в будь-який автомобіль з бензиновим двигуном, але на деякі моделі це недоцільно через дороге обладання.

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Дизель. Нові “дизелі” істотно дорожче “бензинок”, але за витратами на пальне конкурують з ГБО. Втім, нерідко дизель з великим пробігом (за 200-300 тисяч км) зводить усю економію нанівець через дорогі ремонти паливної апаратури. Водночас такі машини навіть у молодому віці мають великий пробіг. Для обслуговування сучасного дизеля потрібні спеціалізовані СТО.

Сучасні дизелі мають дуже привабливі характеристики, однак екземпляри з великим пробігом можуть спричинити немалі витрати на ремонти.

Електромобіль. Імідж дорогої іграшки поступово облишає автомобілі з приводом від батареї, хоча за суттю мало що міняється. Питання рентабельності такого транспорту з урахуванням обмеженого ресурсу дорогих акумуляторів залишається спірним. Однак, якщо рахувати тільки витрати на електроенергію, “заправляти” електромобілі дешевше будь-якого іншого транспорту. Щодо сервісу – відмінності лише у відсутності ДВС, решта систем і агрегатів на місці. Звісно, кваліфіковане обслуговування такій машині можна зробити тільки у великих містах. Чого у електротранспорту точно не відняти, так це простоти управління трансмісією та динамічних можливостей. За які, однак, доводиться розраховуватися скороченням пробігу при кожному різкому натискуванні на акселератор. Обмежений пробіг від підзарядки до підзарядки – ще одна біда електромобілів, тому купувати їх варто тим, хто розраховує на експлуатацію визначеним маршрутом із доступом до зарядних станцій.

Електромобіль може бути рентабельним і зручним у щоденній експлуатації, але за дотримання кількох умов.

Гібриди. Силова установка цих доволі дорогих авто поєднує переваги бензинових ДВС і електродвигунів – кожен активується тоді, коли це найбільш вигідно з точки зору віддачі крутного моменту. Але зроблено це не стільки для економії пального, скільки для екології та нових відчуттів водія за кермом. Гібриди споживають пального не менше, ніж серійні моделі із сучасними дизелями. Особливу перевагу мають так звані плагін-гібриди (plug in – підключати). Їхній сенс в подібності до чистого електромобіля: невелику батарею можна підзарядити вдома і проїхати електричним ходом деяку відстань.

Гібридні авто складні за конструкцією і коштують дорожче аналогів з ДВЗ. Але найсумніше те, що не вони сьогодні є рекордсменами економічності.

Рекомендація Авто24

Якими би яскравими і привабливими не здавалися продукти високих технологій, майте на увазі: кожна річ хороша на своєму місці. Тож робіть свій вибір з урахуванням саме ваших умов експлуатації. І не дивуйтеся, якщо після ретельних розрахунків виявиться, що вам найвигідніше купувати старий добрий дизель чи “бензинку” з таким банальним ГБО.

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