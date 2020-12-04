Репер Кріс Браун показав в Instagram свій новий транспортний засіб - всюдихід Sherp Pro, що випускається в Україні.

Цікавий апарат він отримав в подарунок на День народження від колеги репера Каньє Уеста. До слова, Каньє Уест вже не вперше дарує друзям українські всюдиходи, та й сам на них їздить. Раніше він вручив Sherp реперу 2 Chainz.

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Подарунок, до речі, недешевий. Купити Шерп в США можна за ціною від 96 тис. доларів. Версія Pro відрізняється від стандартної моделі алюмінієвим кузовом.

Всюдихід оснащений 1,5-літровим 44-сильним дизелем і здатний розвинути 40 км / год по суші і 6 км / год - по воді. Взагалі, американці оцінили Sherp, він там допомагає рятувати людей від стихії.