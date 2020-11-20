Усе заради слави. Нехай і дурної.

Музичний виконавець, що називає себе Dupree G.O.D., стверджує, що зробив це заради мистецтва, а свій арт-перформанс присвятив гурту Wu-Tang.

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Представник транспортної організації, якій належить міський автобус, назвав вчинок Дюпрі “абсурдним, небезпечним і просто-кажучи дурним”.

Інцидент мав місце у Брукліні 8 листопада. Міське транзитне агентство заявило, що це несанкціонована подія, тож поліція почала розслідування. Управління транспорту повідомило, що 25 пасажирів автобуса було випущено на наступній зупинці та пересаджено у наступний автобус на маршруті. Обійшлось без постраждалих.

Пізніше сам Dupree G.O.D. з’явився до відділку поліції зі своїм адвокатом, котрий заявив, що вогнемети не заборонені у Нью-Йорку, а отже у діях його клієнта не було нічого незаконного. Так чи інакше, реперу доведеться відповідати перед судом за хуліганство та створення загрози життям людей.