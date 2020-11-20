Все ради славы. Пусть и дурной.

Музыкальный исполнитель, называющий себя Dupree G.O.D., утверждает, что сделал это ради искусства, а свой арт-перформанс посвятил группе Wu-Tang.

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Представитель транспортной организации, которой принадлежит городской автобус, назвал поступок Дюпри “абсурдным, опасным и просто-говоря глупым”.

Инцидент имел место в Бруклине 8 ноября. Городское транзитное агентство заявило, что это несанкционированное событие, поэтому полиция начала расследование. Управление транспорта сообщило, что 25 пассажиров автобуса были выпущены на следующей остановке и пересажены в следующий автобус на маршруте. Обошлось без пострадавших.

Позже сам Dupree G.O.D. явился в отделение полиции со своим адвокатом, который заявил, что огнеметы не запрещены в Нью-Йорке, а следовательно в действиях его клиента не было ничего незаконного. Так или иначе, рэперу придется отвечать перед судом за хулиганство и создание угрозы жизням людей.