Автомобиль стоимостью 170 тысяч долларов несколько раз выдавал одну и ту же ошибку, которую никак не удавалось исправить специалистам официального сервисного центра. После очередного неудачного ремонта у владельца лопнуло терпение.

То, что можно увидеть в этом видео – окончание истории, которая началась в мае 2019 года с покупки четырехдверного спорткара Mercedes-AMG 63S.

Смотрите также: В Mercedes-Benz придумали новый класс авто

Автор канала ЛИТВИН делился видео о своем автомобиле с самого начала, поэтому на его канале можно найти рассказы не только об удовольствии, которое дарил спорткар, но и об огорчениях, которые причиняли технические проблемы.

Проблемы с автомобилем начались вскоре после покупки. На приборной панели появился знак Check Engine, а двигатель перешел в аварийный режим работы, потеряв мощность. Обращение в официальный сервисный центр лишь на короткое время решило проблему, после чего владельцу пришлось еще дважды навещать механиков. Конечно, каждый раз ему приходилось платить за фактически отсутствие результата. Это вызвало праведное негодование и гнев, тем более что автомобиль имел пробег лишь в 15 тысяч километров.

Видеоблогер попытался решить проблему другими способами – написал несколько официальных обращений в социальные аккаунты Mercedes-Benz, а также обратился к местному представительству бренда, но надлежащей помощи так и не получил. Тогда он обратился в частный сервисный центр. Буквально за пару часов там провели ремонт, указав на следы использования неоригинальных запчастей в официальном дилерском центре. Это и стало последней каплей для владельца автомобиля, теперь уже вполне работоспособного, поскольку в течение последующих дней системная ошибка не появлялась.

Отомстить "официалам" он решил довольно странным способом – сжег машину в поле. После чего красноречиво показал, что даже старый “Запорожец” для него лучше, чем немецкий спорткар. Видео уже собрало более 8 миллионов просмотров, поэтому поджог машины уже частично “окупился”. И тут самое время для драматического выхода на сцену вечного соперника Mercedes-Benz из Баварии – следующий ролик на канале может быть о том, что BMW связалась с автором, чтобы подарить ему свой безупречно надежный спорткар.