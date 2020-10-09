Роскошные седаны с дорожным просветом, как у кроссоверов, точно будут пользоваться спросом на азиатских рынках.

Mercedes-Benz может выпустить большой роскошный седан с клиренсом, как у кроссовера. Модель выделят в отдельный класс, который получил название SUL – Sport Utility Limousine, сообщает Handelsblatt.

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Скорее всего, новинку построят по мотивам концепта Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Упомянутый шоу-кар дебютировал в 2018 году на Пекинском автосалоне. В основе внедорожного седана лежит платформа от модели GLS, а в движение ее приводит установка из четырех электромоторов суммарной мощностью 750 лошадиных сил. На одном заряде батареи емкостью 80 киловатт-часов электрокар способен проехать до 500 километров.

Трёхобьемник достигает в длину 5260 миллиметров, в ширину – 2110 миллиметров, а в высоту – 1764 мм. Теперь же в Mercedes-Benz задумались о создании отдельного сегмента для таких автомобилей. Это позволило привлечь новых клиентов, которые пока выбирают кроссоверы.