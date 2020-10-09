Розкішні седани з дорожнім просвітом, як у кросоверів точно будуть користуватись попитом на азіатських ринках.

Mercedes-Benz може випустити великий розкішний седан з кліренсом, як у кросовера. Модель виділять в окремий клас, який отримав назву SUL - Sport Utility Limousine, повідомляє Handelsblatt.

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Швидше за все, новинку побудують за мотивами концепту Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Згаданий шоу-кар дебютував в 2018 році на Пекінському автосалоні. В основі позашляхового седана лежить платформа від моделі GLS, а в рух її приводить установка з чотирьох електромоторів сумарною потужністю 750 кінських сил. На одному заряді батареї ємністю 80 кіловат-годин електрокар здатний проїхати до 500 кілометрів.

Трёхоб'емнік досягає в довжину 5260 міліметрів, в ширину - 2110 міліметрів, а у висоту - 1764 мм. Тепер же в Mercedes-Benz задумалися про створення окремого сегменту для таких автомобілів. Це дозволило б залучити нових клієнтів, які поки вибирають кросовери.