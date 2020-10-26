Автомобіль вартістю 170 тисяч доларів кілька разів видавав одну й ту ж помилку, котру ніяк не вдавалось виправити спеціалістам офіційного сервісного центру. Після чергового невдалого ремонту, власнику уравався терпець.

Те, що можна побачити у цьому відео – закінчення історії, котра розпочалась у травні 2019 року з покупки чотиридверного спорткара Mercedes-AMG 63S.

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Автор каналу ЛИТВИН ділився відео про свій автомобіль від самого початку, тож на його каналі можна знайти розповіді не лише про задоволення, яке дарував спорткар, а й про прикрощі, котрих завдавали технічні проблеми.

Негаразди з автомобілем почалися незабаром, після покупки. На приладовій панелі з’явився знак Check Engine, а двигун перейшов у аварійний режим роботи, втративши потужність. Звернення в офіційний сервісний центр лиш на короткий час вирішило проблему, після чого власнику довелось ще двічі навідуватись до механіків. Звісно, щоразу йому доводилось платити за, фактично, відсутність результату. Це викликало праведне обурення і гнів, тим більше що автомобіль мав пробіг лише у 15 тисяч кілометрів.

Відеоблогер спробував вирішити проблему іншими способами – написав кілька офіційних звернень в соціальні акаунти Mercedes-Benz, а також звернувся до місцевого представництва бренду, однак належної допомоги так і не отримав. Тоді він звернувся у приватний сервісний центр. Буквально за пару годин там провели ремонт, вказавши на сліди використання неоригінальних запчастин в офіційному дилерському центрі. Це і стало останньою краплею для власника автомобіля, тепер вже цілком працездатного, оскільки протягом наступних днів системна помилка не з’являлась.

Помститись “офіціалам” він вирішив у досить дивний спосіб – спаливши машину в полі. Після чого промовисто показав, що навіть старий “Запорожець” для нього кращий, за німецький спорткар. Відео вже зібрало більше 8 мільйонів переглядів, тож підпал машини вже частково “окупився”. І тут саме час для драматичного виходу на сцену вічного суперника Mercedes-Benz з Баварії – наступний ролик на каналі може бути про те, що BMW зв’язалась з автором, щоб подарувати йому свій бездоганно надійний спорткар.