Рэпер Крис Браун показал в Instagram свое новое транспортное средство – вездеход Sherp Pro, выпускаемый в Украине.

Интересный аппарат он получил в подарок на день рождения от коллеги рэпера Канье Уэста. К слову, Канье Уэст уже не первый раз дарит друзьям украинские вездеходы, и сам на них ездит. Ранее он вручил Sherp рэперу 2 Chainz.

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Подарок, кстати, недешевый. Купить Шерп в США можно по цене от 96 тыс. Долларов. Версия Pro отличается от стандартной модели алюминиевым кузовом.

Вездеход оснащен 1,5-литровым 44-сильным дизелем и способен развить 40 км/ч по суше и 6 км/ч – по воде. Вообще, американцы оценили Sherp и он там даже помогал спасать людей от стихии.