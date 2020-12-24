Автомобиль-амфибия из Канады называется FAT Truck.

Помните украинский вездеход с топливным баком в каждом колесе и простыми формами кузова? Теперь эта машина имеет достойного конкурента родом из Канады.

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FAT Truck – промышленный внедорожник, который даже не имеет руля. Зато в “большом квадроцикле” используется только джойстик, расположенный на центральной консоли, которым может управлять любой человек, сидящий спереди, только одной рукой. Форма канадского вездехода выглядит очень похожей на Sherp, но под “кожей” они существенно отличаются.

Фото: FAT Truck / Motor1

Первое и, вероятно, самое главное – грузовик FAT имеет сертификат ISO с защитной конструкцией при перевороте и ремнями безопасности для всех пассажиров, а это значит, что он может быть допущен на дороги общего пользования. В свою очередь, “Шерп” не имеет защитного сооружения, и поэтому ему можно ездить только за пределами общественных дорог.

В силовых агрегатах, также есть существенные отличия. Шерп оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 44 лошадиных силы, который не имеет сертификата EPA. Грузовик FAT имеет более крупный 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 67 л. с., который соответствует американским и европейским стандартам EPA. “Шерп” управляется как обычный автомобиль с педалями и рулем, тогда как грузовик FAT, как отмечалось выше, управляется с помощью джойстика.



Характеристики FAT Truck, показывают, что максимальная скорость вездехода – 40 километров в час. Кабина рассчитана на водителя и семерых пассажиров. По желанию, он может быть оборудован кондиционером, багажником на крыше с лестницей, внешними зеркалами, Bluetooth-радио с динамиками, парковочной камерой и тому подобное.

FAT Truck выпускается в Бромонте, штат Квебек, Канада, и продается с января 2019 года с мировым распространением. Все поставщики, кроме производителя шин, происходят из Квебека.

С нетерпением будем ждать сравнительный тест-драйв FAT Truck и Sherp.