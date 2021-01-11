Новинка также получила съемные аккумуляторы для быстрой замены и полноценный автопилот.

Китайский стартап NIO представил люксовый электрический седан ET7, который будет соперником Tesla Model S, Porsche Taycan и Lucid Air. Высокотехнологичный автомобиль выйдет на домашний рынок в первой четверти 2022 года.

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Nio ET7 построен на двухмоторной платформе, а совокупная отдача обоих двигателей составляет 480 киловатт или 653 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент составляет 850 ньютон-метров, что позволяет электрокару ускоряться с места до 100 км/ч за 3,9 секунды.

По габаритам Nio ET7 близок к своему американскому сопернику от Tesla и имеет длину, ширину и высоту 5098/1987/1505 миллиметров, при колесной базе в 3060 миллиметров.

Предусмотрены три блока аккумуляторов. Базовая модель будет иметь батарею на 70 киловатт-часов, средняя – на 100 киловатт-часов и топовая – на 150 киловатт-часов. Запас хода приводится по методике NEDC (не самой точной) и электрокару обещан пробег на одном заряде в 500, 700 и 1000 километров, в зависимости от аккумуляторного блока. При этом все аккумуляторы в ET7 быстросменные – снять разряженный и установить свежий можно будет на специальной станции всего за несколько минут.

Китайский автопроизводитель заявляет, что NIO ET7 "уже сегодня готов ко дню завтрашнему" – электрокар оснащен всем необходимым оборудованием для полноценного автопилота.

В продаже NIO ET7 появится в первом квартале 2022 года. Цены на новинку в Китае будут начинаться с отметки около 69 тысяч долларов в эквиваленте. Производитель также предложит возможность сэкономить за счет аренды аккумуляторов вместо покупки – в таком случае владельцам придется платить ежемесячную плату, но можно будет воспользоваться возможностью бесплатно менять аккумуляторы во время поездок.

Фото: NIO ET7 / NIO, Motor1