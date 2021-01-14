Автоскладальний завод №1 автомобільної компанії Богдан Моторс запатентував багатофункціональну електричну вантажівку.

Тепер автомобіль з електроприводом від луцького підприємства може серійно виготовлятись на промислових потужностях і експлуатуватися потенційними замовниками.

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Автоскладальний завод №1 має досвід по виготовленню сучасних тролейбусів для України і країн Європи, електробусів для Польщі і Чехії, а також кузовів для електробусів, що збираються у Франції. У листопаді 2018 року Автоскладальний завод №1 представив першу українську повністю електричну вантажівку. Її зробили для датської компанії Banke Electromotive.

Спецмашина ERCV27 здатна розвивати швидкість до 80 км / ч. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації досягає 12 років. Вантажівка обладнаний комбінованої вентиляцією, водяними отопителями, системою відеоспостереження і кондиціонером.