У грудні 2020 року український автопарк поповнили 632 електромобіля, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Основну масу в грудневих реєстраціях автотранспортних засобів на електротязі склали легкові автомобілі – 598 шт. (+7% до грудня 2019р.) Кількість комерційних електромобілів, зареєстрованих за місяць – 34 шт. (+36%).

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Як і раніше, в структурі українського ринку автомобілів з нетрадиційним проводом продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в грудні минулого року склала: в частині легкових 86%, а в комерційному сегменті 97%.

Всього за весь 2020 рік українці придбали і поставили на облік 7455 автотранспортних засобів на електротязі або на 1% менше, порівняно з 2019 роком.

З цієї кількості: легкових авто – 7095 шт. (з них нових тільки 9%), комерційних – 359 шт. (нових – 3%) і один електробус (2019 року випуску). Середній вік зареєстрованого у 2020 році електричного секонд-хенду був: у легкових авто – 5 років, у комерційних – 7 років.

Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf. За рік 2180 “Ліфів” поповнили автопарк країни. На другому місці – Tesla Model 3, автомобілі цієї моделі обрали 865 автомобілістів. Третій результат у Tesla Model S, в активі якої 753 реєстрації. На четвертій позиції Chevrolet Bolt – 474 шт. Замикає п’ятірку найбільш затребуваних автомобілів з нульовим рівнем викидів Tesla Model X – 366 реєстрацій за рік.

У той же час, найкращий результат у продажах нових електрокарів належить автомобілю Audi E-Tron, який обрали 122 покупця. На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z.E. У минулому році українські номери отримали 304 автомобіля цієї моделі, з яких тільки 7 були новими.