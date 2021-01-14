В декабре 2020 года украинский автопарк пополнили 632 электромобиля, что на 8% больше, чем годом ранее.

Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили – 598 шт. (+7% к декабрю 2019 г.) Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 34 шт. (+36%).

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Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нетрадиционным руководством продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, а в коммерческом сегменте 97%.

Всего за весь 2020 год украинцы приобрели и поставили на учет 7 455 автотранспортных средств на электротяге или на 1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Из этого количества: легковых авто – 7 095 шт. (из них новых только 9%), коммерческих – 359 шт. (новых – 3%) и один электробус (2019 года выпуска). Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда был: в легковых авто – 5 лет, в коммерческих – 7 лет.

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За год 2 180 лифов пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели выбрали 865 автомобилистов. Третий результат у Tesla Model S, в активе которой 753 регистрации. На четвертой позиции Chevrolet Bolt – 474 шт. Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов Tesla Model X – 366 регистраций в год.

В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 покупателя. На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 304 автомобиля этой модели, из которых только 7 были новыми.