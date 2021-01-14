Автосборочный завод №1 автомобильной компании Богдан Моторс запатентовал многофункциональный электрический грузовик.

Теперь автомобиль с электроприводом от луцкого предприятия может серийно изготавливаться на промышленных мощностях и эксплуатироваться потенциальными заказчиками.

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Автосборочный завод №1 имеет опыт по изготовлению современных троллейбусов для Украины и стран Европы, электробусов для Польши и Чехии, а также кузовов для электробусов, которые собираются во Франции. В ноябре 2018 года автосборочный завод №1 представил первый украинский полностью электрический грузовик. Его сделали для датской компании Banke Electromotive.

Спецмашина ERCV27 способна развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.