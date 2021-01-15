Такого у "Дачии" еще не было. Даже логотип у новинки совсем иной.

Groupe Renault и бренд Dacia раскрыли подробности о своих планах на ближайшее время, представили концепт Dacia Bigster – "старшего брата" Duster? И анонсировали еще пару новинок. Все появятся на рынке до 2025 года.

Также интересно: В Украине запатентовали электрический грузовик

Представленный концепт Dacia Bigster обещают запустить в серийное производство и он станет одним из первых автомобилей, созданных в рамках глобальной стратегии изменений под названием "Ренолюция". Bigster станет первым кроссовером C-класса для румынской марки. Производитель заявляет, что "Dacia останется Dacia и сохранит свою ценовую политику".

В форме концепта Dacia Bigster имеет длину 4,6 метра, выглядит массивно и мощно, однако что из этого дойдет до конвейера – пока не ясно. Тем не менее, концепт демонстрирует даже несколько больше, чем просто будущий кроссовер. Это новая стилистика в дизайне и новый логотип марки Dacia. Y-образные элементы оптики напоминают световые подписи фар новых Logan и Sandero. "Икс" в центре радиаторной решетки, рельефный капот, массивные накладки на колесные арки – в общем все выглядит очень хорошо и в полном соответствии 2025 году.

Dacia Bigster будет доступен с традиционными ДВС, гибридными установками, а также двигателями на альтернативном топливе, сообщает автопроизводитель, не вдаваясь в детали. Вероятно, речь идет о газовых установках. Известно, что кроссовер будет иметь исполнение с семиместным салоном. Остальные подробности пока недоступны.

Фото: концепт Dacia Bigster / Dacia

Bigster должен выйти в 2025 году, а к тому времени Dacia планирует представить еще две новинки, которые должны дебютировать в 2022 и 2024 годах.