Теперь новый "Деф" можно заказать с четырьмя, шестью или восемь цилиндрами.

Land Rover обновил линейку силовых агрегатов для Defender, включая 520-сильный компрессорный V8, добавил новые предложения оборудования и аксессуаров, а также специальные комплектации, включая Defender V8 Carpathian Edition.

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Новый мотор V8 – единственный двигатель для Defender, не с рядным расположением цилиндров. 5-литровый двигатель с наддувом генерирует 520 лошадиных сил мощности и крутящий момент 625 ньютон-метров. С ним внедорожник ускоряется с места до сотни на целую секунду быстрее, чем самый быстрый Defender, который есть в продаже сегодня – за 4,9 секунды. Максимальная скорость внедорожника – 240 километров в час.

Фото: Land Rover Defender V8 / Land Rover

Топовым выполнением для Defender теперь служит версия Defender V8 Carpathian Edition с уникальными особенностями в дизайне. В палитре цветов внедорожника также появился "карпатский" оттенок под названием Carpathian Grey – серебристый серый. Также британский производитель предложил специальную версию Defender XS, которая заменяет First Edition. Дополнительно для Defender доступны новые наборы опций для персонализации: Bright Pack, Extended Bright Pack и Extended Black Pack.

Land Rover Defender V8 стоит в Великобритании от 98 505 фунтов стерлингов (3 899 250 гривен) за двухдверную модель 90, а четырехдверный Defender V8 в кузове 110 стоит от 101 150 фунтов стерлингов (4 004 350 гривен).