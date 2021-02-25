Тепер новий "Деф" можна замовити з чотирма, шістьма або восьма циліндрами.

Land Rover оновив лінійку силових агрегатів для Defender, включаючи 520-сильний компресорний V8, додав нові пропозиції обладнання та аксесуарів, а також спеціальні комплектації, включаючи Defender V8 Carpathian Edition.

Дивіться також: Nissan Qashqai нового покоління представлений офіційно: новий дизайн та електрифіковані мотори

Новий мотор V8 – єдиний двигун для Defender, не з рядним розташуванням циліндрів. 5-літровий двигун із наддувом генерує 520 кінських сил потужності та крутний момент 625 ньютон-метрів. Із ним позашляховик прискорюється з місця до сотні на цілу секунду швидше, ніж найшвидший Defender, що є у продажу сьогодні – за 4,9 секунди. Максимальна швидкість позашляховика – 240 кілометрів на годину.

Фото: Land Rover Defender V8 / Land Rover

Топовим виконанням для Defender тепер служить версія Defender V8 Carpathian Edition з унікальними особливостями в дизайні. В палітрі кольорів позашляховика також з’явився “карпатський” відтінок під назвою Carpathian Grey – сріблястий сірий. Також британський виробник запропонував спеціальну версію Defender XS, яка замінює First Edition. Додатково для Defender доступні нові набори опцій для персоналізації: Bright Pack, Extended Bright Pack та Extended Black Pack.

Land Rover Defender V8 коштує у Великобританії від 98 505 фунтів стерлінгів (3 899 250 гривень) за дводверну модель 90, а чотиридверний Defender V8 в кузові 110 коштує від 101 150 фунтів стерлінгів (4 004 350 гривень).