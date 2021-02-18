Третє покоління найбільш продаваного кросовера Nissan в Європі

Як і два попередніх Qashqai, новий розроблений європейським відділом компанії Nissan, аби й надалі залишатись бестселером у Європі. Кросовер отримав абсолютно новий стиль зовні та всередині, нову техніку й електроніку.

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Фірмова решітка радіатора V-Motion і тонкі світлодіодні матричні фари з ходовими вогнями денного світла у формі бумерангу надають кросоверу характерного образу, який легко впізнати. Атлетичну позицію нового Qashqai підсилює сильна лінія “плечей”, яка проходить вздовж автомобіля. Вперше в історії моделі Nissan запропонує опційно 20-дюймові легкосплавні диски для Qashqai.

Новий Nissan Qashqai трохи більший за модель, яку він замінює: на 35 міліметрів довший, на 32 – ширший і на 25 – вищий, а колісна база зросла на 20 міліметрів. Клієнти можуть вибрати між 11 кольорами та п’ятьма двоколірними комбінаціями, загалом на вибір буде доступно 16 кольорових схем.

Nissan пишається своїми якісними цифровими пристроями та тактильними кнопками, але розробники також вдосконалили бортову електроніку. Приладова панель тепер є цифровим блоком високої чіткості, діаметром 12,3 дюйма, а на лобове скло виводиця проекційний дисплей діагоналлю 10,8 дюймів – найбільший у цьому сегменті кросоверів.

Інформаційно-розважальна система нового покоління працює на 9-дюймовому сенсорному дисплеї високої чіткості. Вона підтримує сервіси NissanConnect, Android Auto та бездротовий Apple CarPlay. У машині також присутній Wi-Fi для семи пристроїв, а також передні та задні USB-порти для зарядки.

Фото: Nissan Qashqai третього покоління / Nissan

Новий Nissan Qashqai є першою моделлю Nissan в Європі, що використовує платформу CMF-C. Для покупців це означає додаткові 50 літрів у багажнику і на 20 міліметрів нижчу підлогу, ніж раніше, що є прямим наслідком покращеної упаковки задньої підвіски. Крім того, тепер задні двері відкриваються на 90 градусів, що забезпечує легший доступ до дитячих крісел.

Nissan вже оголосив, що новий Qashqai буде доступний з повністю електрифікованою лінійкою двигунів, яка включає два м'яко-гібридні бензинові двигуни, а також інноваційний гібридний силовий агрегат серії e-Power із самозарядкою.

Базовим для Nissan Qashqai 2021 року буде м’яко-гібридний агрегат із 1,3-літровим чотирициліндровим турбомотором в основі. Він матиме віддачу у 138 або 156 кінських сил, залежно від версії. Агрегат поєднаний з шестиступінчастою механічною трансмісією або варіатором Xtronic CVT. Повнопривідне виконання доступно лише з потужнішим мотором та CVT.

Гібридна силова установка e-Power відрізняється від інших самозарядних гібридних силових агрегатів на ринку, оскільки вона використовує двигун внутрішнього згорання, як генератор електроенергії і не під’єднана до ведучих коліс; система поєднує в собі 1,5-літровий бензиновий двигун зі змінною компресією потужністю 154 сили та електричний двигун потужністю 187 кінських сил.

Система e-Power від Nissan задіює двигун внутрішнього згоряння, лише коли це необхідно, а у звичайному режимі використовує електромотор. Таким чином, забезпечується чудова енергоефективність, низькі викиди і динаміка подібна до електрокарів.

Функція e-Pedal від Nissan дозволяє Qashqai їздити за допомогою лише педалі газу, як новому Leaf. Також представлена ​​остання версія функції допомоги водію ProPilot. Вона може пришвидшити рух автомобіля до заданої швидкості, а також може загальмувати його до 0 при потребі. Якщо транспортний засіб стояв менше трьох секунд, а рух перед автомобілем відновився, система може відновити роботу автоматично.

Оновлена ​​система ProPilot тепер може взаємодіяти з радарами сліпих зон Qashqai, щоб корегувати рульове управління. Також сстема здатна читати дорожні знаки та використовувати дані навігаційної системи для відповідного регулювання швидкості автомобіля.

Технічні характеристики Nissan Qashqai 2021:

1.3 бензин, м’який гібрид e-POWER

(1.5 бензин) 6MT 6MT Xtronic 2WD 2WD 2WD/4WD 2WD Потужність к.с. (кВт) 138 (103) 156 (116) 187 (140) Крутний момент Нм 240 260 270 330 Привід 2WD 2WD 2WD / 4WD 2WD Довжина мм 4425 (+35) Висота мм 1635 (+10) Ширина мм 1838 (+32) Колісна база мм 2666 (+20)

Ціни та терміни поставок Nissan Qashqai ІІІ поки не називаються.