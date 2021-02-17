Це перший продукт Mitsubishi, який виграв від партнерства компанії з Nissan.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління демонструє новий напрямок дизайну, преміальну якість, потужність, продуктивність та інноваційні технології. Флагманський позашляховик надійде у продаж в квітні. Відома ціна для США.

Також цікаво: Chevrolet Bolt представлений офіційно разом із псевдокросовером Bolt EUV

Флагманський кросовер Mitsubishi дебютував в онлайн-трансляції на Amazon. Замінивши позашляховик, який здавався застарілим, навітьна момент дебюту у 2012 році, Outlander наступного покоління також отримав вигоду від партнерства Mitsubishi з Nissan. Новому Outlander дістались шасі, силова установка і кілька деталей інтер’єру від Nissan Rogue / X-Trail. Від себе Mitsubishi додала пару крісел третього ряду, як стандартне оснащення Outlander – це чи не єдиний кросовер у класі в семимісному виконанні вже у базі.

Стильний компактний кросовер несе останню ітерацію стилістичного мотиву Mitsubishi під назвою “динамічний щит”, а інтер’єр отримав всебічне оновлення з покращеним оздобленням, більшим простором та стандартним 8-дюймовим або опційним 9-дюймовим центральним сенсорним екраном.

Mitsubishi Outlander 2022 року натхненний концепцією Engelberg Tourer, хоча дещо пом'якшений для серійного виробництва. Компанія заявляє, що хромовані С-подібні смужки по обидва боки решітки мають на меті згадати захисні щітки, які можна знайти на старому позашляховику Montero, тоді як нижній отвір бампера віддає данину Lancer Evolution X. Бічний профіль Engelberg Tourer майже не змінився у серійному Outlander, причому збереглись і великі колісні диски – 20-дюймові у серійного авто.

Під капотом нового Outlander ховається 2,5-літровий мотор від Nissan Rogue (X-Trail), запозичений разом з безступінчастою коробкою передач. 245 ньютон-метрів крутного моменту та 181 сила потужності надходять на обидві осі. Фірмова система повного приводу називається Super All-Wheel Control, вона має гідравлічне центральне зчеплення для моментального розподілу крутного моменту між передньою та задньою осями. У разі пробуксовки одного з коліс, система “відбирає” у нього оберти, щоб натомість забезпечити зчеплення на тих, які мають тягу. Outlander може також вибірково гальмувати окремі колеса в поворотах, щоб зменшити недостатню керованість та забезпечити більшу стійкість.

Фото: Mitsubishi Outlander 2022 модельного року / Mitsubishi

Всередині неважко помітити вплив Nissan на дизайн та компонування нового Outlander. Обидва інформаційно-розважальні екрани надходять прямо від Nissan, як і деякі елементи управління, 12,3-дюймова цифрова панель приладів та селектор передач.

Новий Outlander пропонує 2705-міліметрову колісну базу, яка на 3,5 сантиметри довша за попередню. Це перетворюється на додатковий простір для ніг для передніх та других рядів. Третій ряд розкладається у співвідношенні 50:50, а спинки сидінь другого ряду мають співвідношення 40:20:40. Склавши обидва ряди крісел, можна отримати вантажну поверхню довжиною 2039 міліметрів та шириною 950 міліметрів.

Outlander 2022 року пропонує більше стандартних та опційних функцій безпеки, ніж його попередник. Усі з використанням ребрендованої технології Nissan під назвою MI Pilot Assist. Адаптивний круїз-контроль та допомога при утриманні смуги руху зменшують втому водія на шосе. Він також пропонує деяку допомогу в заторах, зупиняючи Outlander в умовах інтенсивного руху та прискорюючи рух, якщо автомобіль зупинено, менш ніж на 30 секунд.

Розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне ближнє світло, моніторинг прямого зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, попередження сліпих зон та втручання у виїзд із смуги руху доповнюють довгий список технологій допомоги водієві.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління з’явиться у продажу навесні цього року. Оголошено ціни для США, де кросовер коштуватиме від 25 7951 доларів.