Это первый продукт Mitsubishi, который выиграл от партнерства компании с Nissan.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения демонстрирует новое направление дизайна, премиальное качество, мощность, производительность и инновационные технологии. Флагманский внедорожник поступит в продажу в апреле. Известна цена для США.

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Флагманский кроссовер Mitsubishi дебютировал в онлайн-трансляции на Amazon. Заменив внедорожник, который казался устаревшим, даже на момент дебюта в 2012 году, Outlander следующего поколения также получил выгоду от партнерства Mitsubishi с Nissan. Новому Outlander достались шасси, силовая установка и несколько деталей интерьера от Nissan Rogue/X-Trail. От себя Mitsubishi добавила пару кресел третьего ряда, как стандартное оснащение Outlander – это не единственный кроссовер в классе в семиместном исполнении уже в базе.

Стильный компактный кроссовер несет последнюю итерацию стилистического мотива Mitsubishi под названием "динамический щит", а интерьер получил всестороннее обновление с улучшенным оформлением, большим пространством и стандартным 8-дюймовым или опциональным 9-дюймовым центральным сенсорным экраном.

Mitsubishi Outlander 2022 вдохновленный концепцией Engelberg Tourer, хотя несколько смягчен для серийного производства. Компания заявляет, что хромированные С-образные полоски с обеих сторон решетки имеют целью вспомнить защитные щетки, которые можно найти на старом внедорожнике Montero, тогда как нижнее отверстие бампера отдает дань Lancer Evolution X. Боковой профиль Engelberg Tourer почти не изменился в серийном Outlander, причем сохранились и большие колесные диски – 20-дюймовые у серийного авто.

Под капотом нового Outlander скрывается 2,5-литровый мотор от Nissan Rogue (X-Trail), заимствованный вместе с бесступенчатой ​​коробкой передач. 245 ньютон-метров крутящего момента и 181 сила мощности поступают на обе оси. Фирменная система полного привода называется Super All-Wheel Control, она имеет гидравлическое центральное сцепления для моментального распределения крутящего момента между передней и задней осями. В случае пробуксовки одного из колес, система "отбирает" у него обороты, чтобы взамен обеспечить сцепление на тех, которые имеют тягу. Outlander может также выборочно тормозить отдельные колеса в поворотах, чтобы уменьшить недостаточную управляемость и обеспечить большую устойчивость.

Фото: Mitsubishi Outlander 2022 модельного года / Mitsubishi

Внутри нетрудно заметить влияние Nissan на дизайн и компоновку нового Outlander. Оба информационно-развлекательные экраны поступают прямо от Nissan, как и некоторые элементы управления, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и селектор передач.

Новый Outlander предлагает 2705-миллиметровую колесную базу, на 3,5 сантиметра длиннее предыдущей. Это превращается в дополнительное пространство для ног для передних и вторых рядов. Третий ряд раскладывается в соотношении 50:50, а спинки сидений второго ряда имеют соотношение 40:20:40. Сложив оба ряда кресел, можно получить грузовую поверхность длиной 2039 миллиметров и шириной 950 миллиметров.

Outlander 2022 предлагает больше стандартных и опциональных функций безопасности, чем его предшественник. Все с использованием ребрендированной технологии Nissan под названием MI Pilot Assist. Адаптивный круиз-контроль и помощь при содержании полосы движения уменьшают усталость водителя на шоссе. Он также предлагает некоторую помощь в пробках, останавливая Outlander в условиях интенсивного движения и ускоряя движение, если автомобиль остановлен, менее чем на 30 секунд.

Распознавание дорожных знаков, автоматический ближний свет, мониторинг прямого столкновения, автоматическое экстренное торможение, предупреждение слепых зон и вмешательство в выезде из полосы движения дополняют длинный список технологий помощи водителю.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения появится в продаже весной этого года. Объявлены цены для США, где кроссовер будет стоить от 25 7951 долларов.