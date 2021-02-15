Электрический хэтчбек стал значительно доступнее предшественника, а также получил компаньона с высоким клиренсом.

Bolt EUV стал первой электрической моделью General Motors, получившей систему полуавтономного вождения Super Cruise.

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К 2025 году Chevrolet планирует выпускать не менее 30 электрических моделей и начал экспансию с нового Bolt EV и чуть большего Bolt EUV. Обе новинки на несколько тысяч долларов дешевле, чем предыдущий Bolt.

Различить Bolt EV и EUV с первого взгляда довольно трудно, так как основные различия кроются внутри. Внешние обновления незначительны и в основном касаются фар, поэтому в целом модель остается узнаваемой.

Интерьер делает большой шаг вперед, благодаря новому 10,2-дюймовому сенсорному экрану информационно-развлекательного комплекса и более приятным материалам отделки. Рукоятки коробки передач заменяют кнопки, но сама трансмиссия осталась от предшественника. Все кресла в салоне – новые, задние складываются почти в уровень с полом багажника.

Фото: Chevrolet Bolt EV 2022 / Chevrolet

Chevrolet оставила для нового Bolt электромотор мощностью 200 лошадиных сил и батарею на 65 киловатт-часов. Таким образом, ориентировочный пробег на одном заряде у нового Bolt EV остается неизменным и составляет 416 километров. С помощью быстрой зарядки постоянного тока можно восстановить запас энергии примерно на 160 километров хода за 30 минут.

Самое интересное – обновление принесло электргокару Bolt снижение цены. Если предшественник в США стоил от 37 495 долларов, то автомобиль 2022 модельного года оценивается в 31 995 долларов.

Фото: Chevrolet Bolt EUV 2022 / Chevrolet

Bolt EUV или Electric Utility Vehicle на 16,1 сантиметра длиннее, что дает ему немного больше грузоподъемности и на 7,6 сантиметра больше места для ног на задних сиденьях. Chevrolet EUV имеет несколько дополнительных опций, недоступных для EV: передние сиденья с подогревом и вентиляцией, задние сиденья с подогревом и люк на крыше.

Он также на 0,5 см шире и выше, что приводит к ухудшению энергоэффективности и, соответственно, дальности пробега для EUV он составляет 402 километра. Стартовый ценник также немного выше – от 33 995 долларов.

Bolt EUV становится первым Chevrolet, который может (по желанию покупателя) иметь систему полуавтоматического управления GM Super Cruise. Машины с этой системой, а также люком в крыше и специальными колесами будет стоить в США от 43 495 долларов.

В США продажи Bolt EV и Bolt EUV стартуют летом.