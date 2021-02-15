Електричний хетчбек став значно доступнішим за попередника, а також отримав компаньона з високим кліренсом.

Bolt EUV став першою електричною моделлю General Motors, яка отримала систему напівавтономного водіння Super Cruise.

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До 2025 року Chevrolet планує випускати не менше 30 електричних моделей і розпочав експансію з нового Bolt EV і трохи більшого Bolt EUV. Обидві новинки на кілька тисяч доларів дешевші, ніж попередній Bolt.

Розрізнити Bolt EV та EUV з першого погляду досить важко, оскільки основні відмінності криються всередині. Зовнішні оновлення незначні і в основному стосуються фар, тому в цілому модель залишається впізнаваною.

Інтер'єр робить великий крок вперед, завдяки новому 10,2-дюймовому сенсорному екрану інформаційно-розважального комплексу та приємнішим матеріалам оздоблення. Руків’я коробки передач замінюють кнопки, але сама трансмісія залишилась від попередника. Усі крісла в салоні – нові, задні складаються майже в рівень з підлогою багажника.

Фото: Chevrolet Bolt EV 2022 / Chevrolet

Chevrolet залишила для нового Bolt електромотор потужністю 200 кінських сил та батарею на 65 кіловат-годин. Таким чином, орієнтовний пробіг на одному заряді у нового Bolt EV залишається незмінним і становить 416 кілометрів. За допомогою швидкої зарядки постійного струму можна відновити запас енергії приблизно на 160 кілометрів ходу за 30 хвилин.

Найцікавіше – оновлення принесло електрокару Bolt зниження ціни. Якщо попередник у США коштував від 37 495 доларів, то автомобіль 2022 модельного року оцінюється у 31 995 доларів.

Фото: Chevrolet Bolt EUV 2022 / Chevrolet

Bolt EUV або Electric Utility Vehicle на 16,1 сантиметра довший, що дає йому трохи більше вантажопідйомності та на 7,6 сантиметра більше місця для ніг на задніх сидіннях. Chevrolet EUV має кілька додаткових опцій, недоступних для EV: передні сидіння з підігрівом та вентиляцією, задні сидіння з підігрівом та люк на даху.

Він також на 0,5 см ширший і вищий, що призводить до погіршення енергоефективності і, відповідно, дальності пробігу – для EUV він становить 402 кілометри. Стартовий цінник також трохи вищий – від 33 995 доларів.

Bolt EUV стає першим Chevrolet, який може (за бажанням покупця) мати систему напівавтоматичного управління GM Super Cruise. Машини з цією системою, а також люком в даху та спеціальними колесами коштуватимуть у США від 43 495 доларів.

У США продажі Bolt EV та Bolt EUV стартують влітку.