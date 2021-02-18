Третье поколение самого продаваемого кроссовера Nissan в Европе.
Как и два предыдущих Qashqai, новый разработан Европейским отделом компании Nissan, чтобы и дальше оставаться бестселлером в Европе. Кроссовер получил совершенно новый стиль снаружи и внутри, новую технику и электронику.
Узнайте также: Mitsubishi Outlander 2022 представлен официально: семиместный внедорожник с привкусом Nissan
Фирменная решетка радиатора V-Motion и тонкие светодиодные матричные фары с ходовыми огнями дневного света в форме бумеранга придают кроссоверу характерный образ, который легко узнать. Атлетическую позицию нового Qashqai усиливает сильная линия “плеч”, которая проходит вдоль автомобиля. Впервые в истории модели Nissan предложит опционально 20-дюймовые легкосплавные диски для Qashqai.
Новый Nissan Qashqai чуть крупнее модели, которую он заменяет: на 35 миллиметров длиннее, на 32 – шире и на 25 – выше, а колесная база выросла на 20 миллиметров. Клиенты могут выбирать между 11 цветами и пятью двухцветными комбинациями, в общей сложности на выбор будет доступно 16 цветовых схем.
Nissan гордится своими качественными цифровыми устройствами и тактильными кнопками, но разработчики также усовершенствовали бортовую электронику. Приборная панель теперь является цифровым блоком высокой четкости, диаметром 12,3 дюйма, а на лобовое стекло выводится проекционный дисплей диагональю 10,8 дюймов – самый большой в этом сегменте кроссоверов.
Информационно-развлекательная система нового поколения работает на 9-дюймовом сенсорном дисплее высокой четкости. Она поддерживает сервисы NissanConnect, Android Auto и беспроводной Apple CarPlay. В машине присутствует Wi-Fi для семи устройств, а также передние и задние USB-порты для зарядки.
Фото: Nissan Qashqai третьего поколения / Nissan
Новый Nissan Qashqai является первой моделью Nissan в Европе, которая использует платформу CMF-C. Для покупателей это означает дополнительные 50 литров в багажнике и на 20 миллиметров ниже пол, чем раньше, что является прямым следствием улучшенной упаковки задней подвески. Кроме того, теперь задняя дверь открывается на 90 градусов, что обеспечивает более легкий доступ к детским креслам.
Nissan уже объявил, что новый Qashqai будет доступен с полностью электрифицированной линейкой двигателей, которая включает два мягко-гибридных бензиновых двигателя, а также инновационный гибридный силовой агрегат серии e-Power с самозарядкой.
Базовым для Nissan Qashqai 2021 года будет мягко-гибридный агрегат с 1,3-литровым четырехцилиндровым турбомотором в основе. Он будет иметь отдачу в 138 или 156 лошадиных сил в зависимости от версии. Агрегат совмещен с шестиступенчатой механической трансмиссией или вариатором Xtronic CVT. Полноприводное исполнение доступно только с более мощным мотором и CVT.
Гибридная силовая установка e-Power отличается от других самозарядных гибридных силовых агрегатов на рынке, поскольку она использует двигатель внутреннего сгорания, как генератор электроэнергии, и не подключена к ведущим колесам; система сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель с переменной компрессией мощностью 154 силы и электрический двигатель мощностью 187 лошадиных сил.
Система e-Power от Nissan задействует двигатель внутреннего сгорания, только когда это необходимо, а в обычном режиме использует электромотор. Таким образом, обеспечивается превосходная энергоэффективность, низкие выбросы и динамика, подобная электрокарам.
Функция e-Pedal от Nissan позволяет Qashqai ездить с помощью только педали газа, как в новом Leaf. Также представлена последняя версия функции помощи водителю ProPilot. Она может ускорить движение автомобиля до заданной скорости, а также может затормозить его до 0 при необходимости. Если транспортное средство стояло меньше трех секунд, а движение перед автомобилем возобновилось, система может возобновить работу автоматически.
Обновленная система ProPilot теперь может взаимодействовать с радарами слепых зон Qashqai, чтобы корректировать рулевое управление. Также сстема способна читать дорожные знаки и использовать данные навигационной системы для соответствующего регулирования скорости автомобиля.
Технические характеристики Nissan Qashqai 2021:
|
1.3 бензин, мягкий гибрид
|
e-POWER
|
6MT
|
6MT
|
Xtronic
|
2WD
|
2WD
|
2WD/4WD
|
2WD
|
Мощность
|
к.с. (кВт)
|
138 (103)
|
156 (116)
|
187 (140)
|
Крутящий момент
|
Нм
|
240
|
260
|
270
|
330
|
Привод
|
2WD
|
2WD
|
2WD / 4WD
|
2WD
|
Длина
|
мм
|
4425 (+35)
|
Высота
|
мм
|
1635 (+10)
|
Ширина
|
мм
|
1838 (+32)
|
Колесная база
|
мм
|
2666 (+20)
Цены и сроки поставок Nissan Qashqai III пока не называются.