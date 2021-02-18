Третье поколение самого продаваемого кроссовера Nissan в Европе.

Как и два предыдущих Qashqai, новый разработан Европейским отделом компании Nissan, чтобы и дальше оставаться бестселлером в Европе. Кроссовер получил совершенно новый стиль снаружи и внутри, новую технику и электронику.

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Фирменная решетка радиатора V-Motion и тонкие светодиодные матричные фары с ходовыми огнями дневного света в форме бумеранга придают кроссоверу характерный образ, который легко узнать. Атлетическую позицию нового Qashqai усиливает сильная линия “плеч”, которая проходит вдоль автомобиля. Впервые в истории модели Nissan предложит опционально 20-дюймовые легкосплавные диски для Qashqai.

Новый Nissan Qashqai чуть крупнее модели, которую он заменяет: на 35 миллиметров длиннее, на 32 – шире и на 25 – выше, а колесная база выросла на 20 миллиметров. Клиенты могут выбирать между 11 цветами и пятью двухцветными комбинациями, в общей сложности на выбор будет доступно 16 цветовых схем.

Nissan гордится своими качественными цифровыми устройствами и тактильными кнопками, но разработчики также усовершенствовали бортовую электронику. Приборная панель теперь является цифровым блоком высокой четкости, диаметром 12,3 дюйма, а на лобовое стекло выводится проекционный дисплей диагональю 10,8 дюймов – самый большой в этом сегменте кроссоверов.

Информационно-развлекательная система нового поколения работает на 9-дюймовом сенсорном дисплее высокой четкости. Она поддерживает сервисы NissanConnect, Android Auto и беспроводной Apple CarPlay. В машине присутствует Wi-Fi для семи устройств, а также передние и задние USB-порты для зарядки.

Фото: Nissan Qashqai третьего поколения / Nissan

Новый Nissan Qashqai является первой моделью Nissan в Европе, которая использует платформу CMF-C. Для покупателей это означает дополнительные 50 литров в багажнике и на 20 миллиметров ниже пол, чем раньше, что является прямым следствием улучшенной упаковки задней подвески. Кроме того, теперь задняя дверь открывается на 90 градусов, что обеспечивает более легкий доступ к детским креслам.

Nissan уже объявил, что новый Qashqai будет доступен с полностью электрифицированной линейкой двигателей, которая включает два мягко-гибридных бензиновых двигателя, а также инновационный гибридный силовой агрегат серии e-Power с самозарядкой.

Базовым для Nissan Qashqai 2021 года будет мягко-гибридный агрегат с 1,3-литровым четырехцилиндровым турбомотором в основе. Он будет иметь отдачу в 138 или 156 лошадиных сил в зависимости от версии. Агрегат совмещен с шестиступенчатой механической трансмиссией или вариатором Xtronic CVT. Полноприводное исполнение доступно только с более мощным мотором и CVT.

Гибридная силовая установка e-Power отличается от других самозарядных гибридных силовых агрегатов на рынке, поскольку она использует двигатель внутреннего сгорания, как генератор электроэнергии, и не подключена к ведущим колесам; система сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель с переменной компрессией мощностью 154 силы и электрический двигатель мощностью 187 лошадиных сил.

Система e-Power от Nissan задействует двигатель внутреннего сгорания, только когда это необходимо, а в обычном режиме использует электромотор. Таким образом, обеспечивается превосходная энергоэффективность, низкие выбросы и динамика, подобная электрокарам.

Функция e-Pedal от Nissan позволяет Qashqai ездить с помощью только педали газа, как в новом Leaf. Также представлена последняя версия функции помощи водителю ProPilot. Она может ускорить движение автомобиля до заданной скорости, а также может затормозить его до 0 при необходимости. Если транспортное средство стояло меньше трех секунд, а движение перед автомобилем возобновилось, система может возобновить работу автоматически.

Обновленная система ProPilot теперь может взаимодействовать с радарами слепых зон Qashqai, чтобы корректировать рулевое управление. Также сстема способна читать дорожные знаки и использовать данные навигационной системы для соответствующего регулирования скорости автомобиля.

Технические характеристики Nissan Qashqai 2021:

1.3 бензин, мягкий гибрид e-POWER

(1.5 бензин) 6MT 6MT Xtronic 2WD 2WD 2WD/4WD 2WD Мощность к.с. (кВт) 138 (103) 156 (116) 187 (140) Крутящий момент Нм 240 260 270 330 Привод 2WD 2WD 2WD / 4WD 2WD Длина мм 4425 (+35) Высота мм 1635 (+10) Ширина мм 1838 (+32) Колесная база мм 2666 (+20)

Цены и сроки поставок Nissan Qashqai III пока не называются.