Он будет иметь такую же колесную базу, как у Defender 110, но в целом будет длиннее его на 35 сантиметров.

Британский автопроизводитель Land Rover подтвердил, что добавит более длинный трехрядный вариант к модельному ряду Defender, сообщает Automotive News Europe. Новая модификация получит обозначение Defender 130 и присоединится к обычному четырехдверному Defender 110 и укороченному двухдверному Defender 90 до конца 2022 года.

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Хотя Defender 110 уже доступен с опционным третьим рядом сидений, модификация 130 предложит значительно больше пространства, как на втором, так и на третьем рядах. В компании считают, что “Defender 130 станет самой популярной версией в Северной Америке, Китае, а также на Ближнем Востоке”.

Land Rover Defender 130 будет иметь такую же колесную базу, что и 110 – 3022 миллиметра. Общая длина, при этом, должен увеличиться примерно на 355 миллиметров до 5105. При такой длине трирядный Defender 130 будет примерно на 15 сантиметров длиннее Land Rover Discovery, который также предлагает кресла третьего ряда.

Фото: Land Rover Defender 90 та 110 / Land Rover

Очевидно, Defender 130 будет стоить дороже Defender 110, цена которого в настоящее время колеблется от 1 983 695 до 3 388 840 гривен. Недавно Land Rover также представил Defender 2021 модельного года с двигателем V8 – Carpathian Edition, расширил конфигурации для обоих типов кузова.