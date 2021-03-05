Первый автомобиль немецкой марки, который был разработан с нуля, как электрокар, начинает набирать форму.

Mercedes-Benz, очевидно, приближается к мировой премьере своего весьма ожидаемого роскошного электрокара EQS, поскольку тизерная кампания разворачивается.

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Немного ранее немецкий бренд показал интерьер электрокара с массивной панелью на всю ширину кабины, в которую встроены сенсорные экраны. Теперь же можем взглянуть на внешность EQS.

На самом деле, EQS не является седаном, как таковым. Технически это лифтбек, поскольку он имеет более практическую заднюю дверку, которая открывается вместе с задним окном, тогда как меньший EQE, который также появится в этом году, будет иметь традиционную крышку багажника.

На тизерной картинке можно заметить ручки дверей, которые остаются на одном уровне с кузовом и выскакивают только тогда, когда они нужны. Это не просто дизайнерская прихоть, поскольку они выполняют функциональную цель – оптимизировать поток воздуха для лучшей аэродинамики и повышения эффективности. С той же целью Mercedes установил зеркала чуть ниже на дверях, а не на передних оконных стойках.

Фото: официальные фото экстерьера и деталей салона Mercedes-Benz EQS / Daimler

В целом, внешний дизайн напоминает впечатляющий концепт-кар под названием Concept IAA, представленный на автосалоне во Франкфурте в 2014 году, как плагин-гибрид с четырехдверным кузовом купе и коэффициентом сопротивления всего 0,19. EQS, конечно, будет иметь исключительно электрические моторы, ведь он разработан с нуля на новой платформе для электромобилей.

Фото: Concept IAA / Daimler

Ранее на этой неделе генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус сказал Automotive News Europe, что EQS будет играть в собственной лиге, без прямого соперника. EQE возьмет на себя сложную роль в борьбе с Tesla Model S, Audi E-Tron GT и Porsche Taycan, тогда как EQS не будет прямого конкурента.

"На рынке не будет роскошного седана, как и сейчас, который бы сравнивался по размерам, оснащению и пространством с EQS. Он находится на вершине сегмента роскошных электрокаров", – отметил Келлениус.



Фото: концепт Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler

Из немногих деталей, известных о серийной модели, мы знаем, что она будет иметь задние сиденья с лежачим положением и будет пробег более 700 километров. Концепт Vision EQS, представленный на автосалоне во Франкфурте 2019 года, также обещает пробег в 700 километров, а также возможности быстрой зарядки в 350 киловатт для заряда на 80 процентов меньше, чем за 20 минут.

По предварительным данным, премьера EQS состоится в апреле. В этом году также планируется дебют электрического кроссовера EQB, который дополнит EQA.