Перший автомобіль німецької марки, який був розроблений з нуля, як електрокар, починає набирати форму.

Mercedes-Benz, очевидно, наближається до світової прем'єри свого вельми очікуваного розкішного електрокара EQS, оскільки тизерна кампанія розгортається.

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Трохи раніше німецький бренд показав інтер'єру електрокара з масивною панеллю на всю ширину кабіни, в яку вбудовано сенсорні екрани. Теперь же маємо змогу поглянути на зовнішність EQS.

Насправді, EQS не є седаном, як таким. Технічно це ліфтбек, оскільки він має більш практичну задню дверку, що відкривається разом із заднім вікном, тоді як менший EQE, який також з’явиться цього року, матиме традиційну кришку багажника.

На тизерному зображенні можна помітити ручки дверей, які залишаються на одному рівні з кузовом і вискакують лише тоді, коли вони потрібні. Це не просто дизайнерська примха, оскільки вони виконують функціональну мету – оптимізувати потік повітря для кращої аеродинаміки та підвищення ефективності. З тією ж метою Mercedes встановив дзеркала трохи нижче на дверях, а не на передніх віконних стійках.

Фото: офіційні фото екстер’єру та деталей салону Mercedes-Benz EQS / Daimler

Загалом, зовнішній дизайн нагадує вражаючий концепт-кар під назвою Concept IAA, представлений на автосалоні у Франкфурті в 2014 році, як плагін-гібрид з чотиридверним кузовом купе та коефіцієнтом опору всього 0,19. EQS, звісно, матиме виключно електричні мотори, адже він розроблений з нуля на новій платформі для електромобілів.

Фото: Concept IAA / Daimler

Раніше цього тижня генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус сказав Automotive News Europe, що EQS буде грати у власній лізі, без прямого суперника. EQE візьме на себе складну роль у боротьбі з Tesla Model S, Audi E-Tron GT і Porsche Taycan, тоді як EQS не матиме прямого конкурента.

“На ринку не буде розкішного седана, як і зараз, який би порівнювався за розмірами, оснащенням та простором із EQS. Він знаходиться на вершині сегменту розкішних електрокарів”, – зазначив Келленіус.



Фото: концепт Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler

З небагатьох деталей, відомих про серійну модель, ми знаємо, що вона матиме задні сидіння з лежачим положенням і матиме пробіг понад 700 кілометрів. Концепт Vision EQS, представлений ​​на автосалоні у Франкфурті 2019 року, також обіцяє пробіг в 700 кілометрів, а також можливості швидкої зарядки в 350 кіловат для заряду на 80 відсотків менш, ніж за 20 хвилин.

За попередніми данними, прем'єра EQS відбудеться у квітні. Цього року також планується дебют електричного кросовера EQB, який доповнить EQA.