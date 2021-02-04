Офіційне представництво Mercedes-Benz в Україні оголосило про старт продажів електромобіля EQA. Нова модель вже доступна до замовлення в офіційній дилерській мережі компанії.

Перша модель доступна для нашого ринку – EQA 250 з переднім приводом, потужністю 140 кВт і запасом ходу 426 кілометрів (WLTP). Вартість EQA 250 у базовій комплектації складає 37 780 євро.

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У другому кварталі 2021 р. модельний ряд поповниться повноприводними версіями з додатковим електродвигуном (eATS) і потужністю понад 200 кВт, а також моделлю з запасом ходу більше 500 кілометрів (WLTP).

Стандартна комплектація EQA включає: світлодіодні фари High Performance з системою адаптивного управління головним світлом, двері багажного відділення EASY-PACK з електроприводом відкривання і закривання, 18-дюймові легкосплавні диски, підсвітку салону з 64 кольорами, камеру заднього виду, а також багатофункціональне рульове колесо в шкіряному виконанні.

Окрім цього, стандартна комплектація включає мультимедійну систему з штучним інтелектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Персоналізація нової моделі може бути виконана в модифікаціях Electric Art і AMG Line, а також за допомогою пакета Night.